Coups de feu à Laval : trois blessés près d’un Starbucks, un en arrêt cardiorespiratoire

Ce matin à Laval, des coups de feu à Laval ont semé la panique près d’un Starbucks le long de l’autoroute 440 : au moins trois personnes ont été touchées, et l’une d’elles serait en arrêt cardiorespiratoire selon les premières informations. La police a rapidement bouclé le secteur et lancé une enquête pour retracer les circonstances de cet événement dramatique.

Détails de l’attaque

Les tirs ont retenti près d’un café Starbucks situé en bordure de l’autoroute 440 dans la ville de Laval, vers 11h13 selon TVA Nouvelles.

Trois victimes ont été recensées ; l’une d’elles serait en arrêt cardiorespiratoire .

. Des témoins parlent d’un haut personnage du crime organisé ciblé selon l’Agence QMI.

ciblé selon l’Agence QMI. Rapidement, un large périmètre policier a été érigé autour du site pour sécuriser la zone et préserver les indices.

Réaction policière et enquête en cours

La Sûreté du Québec (SQ) et les autorités de Laval sont mobilisées pour l’enquête.

et les autorités de Laval sont mobilisées pour l’enquête. Des services spécialisés (ballistique, enquête de scène de crime) sont déployés afin d’examiner les douilles, trajectoires et relevés d’empreintes.

La police invite les témoins présents près du Starbucks ou sur l’autoroute 440 à fournir des vidéos, photos ou tout renseignement utile.

Conséquences et inquiétudes locales

Cet incident relance les inquiétudes sur la sécurité urbaine à Laval, surtout dans des zones commerciales très fréquentées.

à Laval, surtout dans des zones commerciales très fréquentées. Les autorités pourraient renforcer les patrouilles policières et la surveillance vidéo.

et la surveillance vidéo. La mention d’une « grosse pointure du crime organisé » comme cible laisse penser à une attaque criminelle et ciblée, plutôt qu’à un acte aléatoire.

Ce qu’on ignore encore

L’identité des victimes et leur état de santé détaillé n’ont pas encore été confirmés.

Le ou les auteurs des tirs ne sont pas encore identifiés.

Le motif exact de l’attaque reste à déterminer.

On ne sait pas encore si plusieurs armes ont été utilisées, ni s’il y a eu complicité.