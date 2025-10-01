Francais

Published: 3 days ago
Ce matin à Laval, des coups de feu à Laval ont semé la panique près d’un Starbucks le long de l’autoroute 440 : au moins trois personnes ont été touchées, et l’une d’elles serait en arrêt cardiorespiratoire selon les premières informations. La police a rapidement bouclé le secteur et lancé une enquête pour retracer les circonstances de cet événement dramatique.

Détails de l’attaque

  • Les tirs ont retenti près d’un café Starbucks situé en bordure de l’autoroute 440 dans la ville de Laval, vers 11h13 selon TVA Nouvelles.
  • Trois victimes ont été recensées ; l’une d’elles serait en arrêt cardiorespiratoire.
  • Des témoins parlent d’un haut personnage du crime organisé ciblé selon l’Agence QMI.
  • Rapidement, un large périmètre policier a été érigé autour du site pour sécuriser la zone et préserver les indices.

Réaction policière et enquête en cours

  • La Sûreté du Québec (SQ) et les autorités de Laval sont mobilisées pour l’enquête.
  • Des services spécialisés (ballistique, enquête de scène de crime) sont déployés afin d’examiner les douilles, trajectoires et relevés d’empreintes.
  • La police invite les témoins présents près du Starbucks ou sur l’autoroute 440 à fournir des vidéos, photos ou tout renseignement utile.

Conséquences et inquiétudes locales

  • Cet incident relance les inquiétudes sur la sécurité urbaine à Laval, surtout dans des zones commerciales très fréquentées.
  • Les autorités pourraient renforcer les patrouilles policières et la surveillance vidéo.
  • La mention d’une « grosse pointure du crime organisé » comme cible laisse penser à une attaque criminelle et ciblée, plutôt qu’à un acte aléatoire.

Ce qu’on ignore encore

  • L’identité des victimes et leur état de santé détaillé n’ont pas encore été confirmés.
  • Le ou les auteurs des tirs ne sont pas encore identifiés.
  • Le motif exact de l’attaque reste à déterminer.
  • On ne sait pas encore si plusieurs armes ont été utilisées, ni s’il y a eu complicité.
