Coups de feu à Laval : trois blessés près d’un Starbucks, un en arrêt cardiorespiratoire
Tirs en bordure de l’autoroute 440 à Laval : un vaste périmètre sécuritaire dressé, la police recherche des témoins.
Ce matin à Laval, des coups de feu à Laval ont semé la panique près d’un Starbucks le long de l’autoroute 440 : au moins trois personnes ont été touchées, et l’une d’elles serait en arrêt cardiorespiratoire selon les premières informations. La police a rapidement bouclé le secteur et lancé une enquête pour retracer les circonstances de cet événement dramatique.
Détails de l’attaque
- Les tirs ont retenti près d’un café Starbucks situé en bordure de l’autoroute 440 dans la ville de Laval, vers 11h13 selon TVA Nouvelles.
- Trois victimes ont été recensées ; l’une d’elles serait en arrêt cardiorespiratoire.
- Des témoins parlent d’un haut personnage du crime organisé ciblé selon l’Agence QMI.
- Rapidement, un large périmètre policier a été érigé autour du site pour sécuriser la zone et préserver les indices.
Réaction policière et enquête en cours
- La Sûreté du Québec (SQ) et les autorités de Laval sont mobilisées pour l’enquête.
- Des services spécialisés (ballistique, enquête de scène de crime) sont déployés afin d’examiner les douilles, trajectoires et relevés d’empreintes.
- La police invite les témoins présents près du Starbucks ou sur l’autoroute 440 à fournir des vidéos, photos ou tout renseignement utile.
Conséquences et inquiétudes locales
- Cet incident relance les inquiétudes sur la sécurité urbaine à Laval, surtout dans des zones commerciales très fréquentées.
- Les autorités pourraient renforcer les patrouilles policières et la surveillance vidéo.
- La mention d’une « grosse pointure du crime organisé » comme cible laisse penser à une attaque criminelle et ciblée, plutôt qu’à un acte aléatoire.
Ce qu’on ignore encore
- L’identité des victimes et leur état de santé détaillé n’ont pas encore été confirmés.
- Le ou les auteurs des tirs ne sont pas encore identifiés.
- Le motif exact de l’attaque reste à déterminer.
- On ne sait pas encore si plusieurs armes ont été utilisées, ni s’il y a eu complicité.