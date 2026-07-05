شعبة المعلومات توقف سوريًا في ضبيّة أثناء ترويج المخدّرات وتضبط كميات متنوعة

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها #قوى_الأمن الداخلي لمكافحة عمليات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المخدّرات في مناطق جبل لبنان، ولا سيّما في مناطق المتن.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة المروّج المذكور وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويّته، ويدعى:

ع. م. (من مواليد عام 1989، سوري الجنسيّة)

بتاريخ 23-06-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلّة ضبيّه، في أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن سيّارة نوع “كيا سيراتو”، لونها فضّي، جرى ضبطها.

وبتفتيشه والسيّارة، ضُبط ما يلي:

– /3/ طبّات بلاستيكية مدوّن عليها “لا تخشَ شيئًا”، بداخلها مادّة الكوكايين.

– /13/ طبّة بلاستيكية مدوّن عليها “لا تخشَ شيئًا” باللون الأحمر، بداخلها مادّة الباز.

-/25/ طبّة بلاستيكية مدوّن عليها “لا تخشَ شيئًا” باللون الأسود، بداخلها مادّة الباز.

– كيس بداخله /14/ حبّة كبتاغون.

-/3/ هواتف خلويّة ومبلغ مالي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ، بناءً على إشارة القضاء.

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