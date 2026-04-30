لبنان

قيادة الجيش تنعي المعاون الشهيد علي رفعت جابر

Published: dayين ago
قيادة الجيش تنعي المعاون الشهيد علي رفعت جابر

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، المعاون الشهيد علي رفعت جابر الذي استشهد بتاريخ 30 /4 /2026 جرّاء استهداف إسرائيلي معادٍ في بلدة كفررمان – النبطية.

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

  • من مواليد 23 /11 /1995 كفرتبنيت – النبطية.
  • حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
  • الوضع العائلي: عازب.
    (تحدَّد مراسم التشييع لاحقًا)

Published: dayين ago
