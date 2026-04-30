قيادة الجيش تنعي المعاون الشهيد علي رفعت جابر

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، المعاون الشهيد علي رفعت جابر الذي استشهد بتاريخ 30 /4 /2026 جرّاء استهداف إسرائيلي معادٍ في بلدة كفررمان – النبطية.

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

من مواليد 23 /11 /1995 كفرتبنيت – النبطية.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

الوضع العائلي: عازب.

(تحدَّد مراسم التشييع لاحقًا)

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.