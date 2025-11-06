اللوتو 2364: ترقّب الليلة.. والجوائز تلامس أرقاماً غير مسبوقة

اللوتو اللبناني

✅ يترقّب آلاف المشاركين في مختلف المناطق اللبنانية صدور نتائج سحب اللوتو 2364 مساء اليوم الخميس، حيث ارتفعت قيمة الجوائز المالية المتراكمة بشكل لافت، ما ضاعف الاهتمام بالسحب المنتظر.

النتائج هنا

وتشهد منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً مع اقتراب موعد السحب الذي يُنقل بشكل مباشر، وسط آمال عريضة بتحقيق الفوز الكبير وتغيير الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه المواطنون.

ويمكن للراغبين بمتابعة السحب لحظة بلحظة والتحقّق من بطاقاتهم الاستعانة بالخدمات التالية:

الموقع الرسمي لليانصيب اللبناني

تغطيتنا المباشرة عبر Cedar News

خدمة الرسائل النصية الخاصة باليانصيب

وفي انتظار الإعلان عن الأرقام الرابحة، يبقى السؤال الأبرز:

من سيحمل لقب الفائز الجديد؟

