بالفيديو: ترامب يراقص إبنته خلال حفل زفافها من اللبناني مايكل بولس

احتفلت أسرة الرئيس الامريكي الاسبق دونالد ترامب بزفاف تيفاني ترامب، البالغة من العمر 29، أمس السبت، على الملياردير اللبناني، مايكل بولس، في حفل زفاف جرى بولاية فلوريدا.



وفي تفاصيل الحفل الذي انطلق بتمام الساعة الخامسة وفق سكاي نيوز عربية،سارت تيفاني برفقة والدها دونالد باتجاه قوس الزفاف المزين. وارتدت فستان زفاف مزين بالخرز، وطوقا مصنوعا من الألماس، فيما ظهر زوجها ببدلة رسمية سوداء.



وبدت والدة العروس مارلا مابلز، 59 عاما، مرتاحة وسعيدة، قائلة إنها حاولت الحفاظ على هدوئها وهدوء ابنتها على الرغم من تهديدات إعصار نيكول.

ومايكل بولس، رجل أعمال لبناني أميركي، ينحدر من عائلة لبنانية ثرية لديها استثمارات في أمريكا ونيجيريا.

وتيفاني هي ابنة ترامب، من زوجته الممثلة مارلا مابلز، والأخت غير الشقيقة لإيفانكا، ودونالد جونيور، وإريك وبارون.