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الكويت: الأغذية الطازجة والمجمّدة ممنوع حملها من دول عربية بينها لبنان

By admin
الكويت الأغذية الطازجة والمجمّدة ممنوع حملها من دول عربية بينها لبنان

شدد مدير إدارة الشحن الجوي في الإدارة العامة للجمارك الكويتية مطلق العنزي على «ضرورة التزام المسافرين القادمين إلى الكويت من لبنان والعراق وسورية بعدم اصطحاب أي مواد غذائية معهم، سواء كانت طازجة أو مجمدة بما فيها الحلويات والمكسرات للبلاد»، لافتاً إلى أن «الجمارك تصادر تلك المواد الغذائية مهما كانت كميتها».

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وأوضح العنزي لـ«الراي» أن «هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود الاحترازية الحكومية لضمان عدم دخول الكوليرا المنتشرة في البلدان المذكورة أعلاه إلى البلاد»، مشيراً إلى أن التوصية كانت صدرت من السلطات الصحية حرصاً على السلامة العامة.

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