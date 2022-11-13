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مقـتـل عسكريين سوريين وإصابة 3 آخرين في قـصـف إسرائيلي

By admin
قصف إسرائيلي

قال التلفزيون السوري أن ‘عسكريين اثنين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جرا ء العدوان الجوي الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، على ريف حمص وسط البلاد’.

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اضاف أن “العدو الإسرائيلي نفذ عند الساعة 23: 18 من مساء اليوم عدوانا جويا من اتجاه طرابلس – الهرمل شمال لبنان، مستهدفا مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص”، مضيفاً أن وسائط الدفاع الجوي السوري “تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

واوضح إن “العدوان أدى إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ووقوع خسائر مادية”.

كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن طائرات تابعة لسلاح الجو قصفت أهدافاً إيرانية في محيط ريف حمص السوري.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

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