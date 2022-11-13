فيديو جديد من كاميرا مراقبة للحظة انفجار اسطنبول قرب ساحة تقسيم في شارع الاستقلال وقد سجل سقوط قتلى وجرحى. الفيديو:

ذكرت وسائل إعلام تركية أن انفجارا عنيفا وقع في شارع مزدحم بمنطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول التركية، ما خلف 17 مصابا فيما أكد محافظ المدينة عن وقوع قتلى في الانفجار في وقت هرع مرتادو المنطقة فرارا من الموقع.

وعرضت قناة (تي.آر.تي الإخبارية) الرسمية ووسائل إعلام أخرى مقاطع مصورة لسيارات إسعاف وأفراد من الشرطة يتجهون إلى موقع الانفجار في شارع الاستقلال.