Cedar News
Lebanon News


العالم

فيديو جديد من كاميرا مراقبة للحظة انفجار اسطنبول

By admin


فيديو جديد من كاميرا مراقبة للحظة انفجار اسطنبول قرب ساحة تقسيم في شارع الاستقلال وقد سجل سقوط قتلى وجرحى. الفيديو:

مواضيع متعلقة

فيديو لحظة الانفجار قرب ساحة تقسيم في إسطنبول.. ومعلومات…

فيروس يضرب ولاية أميركية.. ويدفعها صوب الخيم الطبية

ذكرت وسائل إعلام تركية أن انفجارا عنيفا وقع في شارع مزدحم بمنطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول التركية، ما خلف 17 مصابا فيما أكد محافظ المدينة عن وقوع قتلى في الانفجار في وقت هرع مرتادو المنطقة فرارا من الموقع.

وعرضت قناة (تي.آر.تي الإخبارية) الرسمية ووسائل إعلام أخرى مقاطع مصورة لسيارات إسعاف وأفراد من الشرطة يتجهون إلى موقع الانفجار في شارع الاستقلال.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

مواضيع تهمك
العالم

اعتقال إيراني في برلين هاجم معارضين للنظام بسـكـيـن

العالم

سرقة أسلحة وذخيرة عسكرية من قاعدة إسرائيلية في الجولان

العالم

قتيل بعد انهيار عمارتين في شمال فرنسا

العالم

وفاة الدكتور عمر سالمين وزوجته منال قادري نتيجة حادث سير في ميشيغان (فيديو)

العالمفيديو

بالفيديو: تحطم طائرتين عسكريتين خلال عرض جوي في تكساس

العالم

بالفيديو: بايدن يشكر كولومبيا بدلاً من كمبوديا

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

شخص يطلـق النـار أمام كلية كندية في مونتريال

مؤتمر المناخ 2022: بايدن يعتذر عن انسحاب بلاده من اتفاقية…

رصد سفينتين مجهولتين بالقرب من “التيار الشمالي”…

إيلون ماسك: هيئة تنظيمية أمريكية تؤكد أن مالك تويتر الجديد…

أمريكا تمدد حماية وضع المهاجرين لـ 6 جنسيات حتى منتصف 2024

1 من 533

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More