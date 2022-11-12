بالفيديو: بايدن يشكر كولومبيا بدلاً من كمبوديا

في زلة لسان، أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت إلى كمبوديا، التي تستضيف قمة دولية يقودها زعماء جنوب شرق آسيا، قائلاً كولومبيا.

وقال بايدن عندما التقي بنظرائه زعماء دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في فنومبينه: “الآن وقد تجمعنا هنا من جديد في كمبوديا، أتطلع إلى بناء تقدم أكبر حتى مما حققنا بالفعل، وأود أن أتوجه بالشكر إلى رئيس وزراء كولومبيا لزعامته باعتباره رئيس آسيان ولاستضافتنا جميعاً”.

وكان بايدن يشير إلى هون سين رئيس وزراء كمبوديا الذي يرأس في الوقت الحالي آسيان، الكتلة الإقليمية التي تضم عشر دول.

وكان بايدن قد وقع في زلة لسان مماثلة وهو يتحدث إلى الصحفيين في البيت الأبيض في الآونة الأخيرة.

وقال الرئيس الأمريكي المنتمي إلى الحزب الديمقراطي والذي سيبلغ الثمانين من العمر يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الأسبوع المقبل إنه يعتزم السعي لإعادة انتخابه في 2024. ومن المرجح أن يتخذ القرار النهائي أوائل العام المقبل.

واقتنص منتقدو بايدن المنتمون إلى الحزب الجمهوري عثراته الخطابية وميله للخروج عن النص في المناسبات العامة قائلين إن تلك أدلة على أنه مسن إلى الدرجة التي لا يصلح فيها لشغل المنصب. ويقول أنصاره إن الرئيس تغلب على تلعثم في طفولته وإنه يرتجل الخطابات العامة منذ عقود.