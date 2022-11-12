شخص يطلـق النـار أمام كلية كندية في مونتريال

أصيب 4 بجروح في إطلاق نار مساء أمس الجمعة، قرب جامعة في مونتريال، ونقلوا إلى مستشفى، وفق مصدر في الشرطة.

وفي حادثة أخرى، أوقفت الشرطة مسلحاً في مؤسسة تعليمية في منطقة مونتريال، واضطر عدد من الطلاب إلى التحصن بناءً على طلب الشرطة.

وأكدت المتحدثة باسم الشرطة جينيفييف ماغور سماع إطلاق نار في حديقة مقابل كلية مونمورنسي في ضاحية لافال في مونتريال. ولجأ أربعة أصيبوا بالرصاص إلى الكلية ونقلوا إلى المستشفى وأن إصاباتهم طفيفة.

وبقيت الجامعة التي تضم نحو 10 آلاف طالب مدرس مغلقة مساء، في حين أطلقت الشرطة مطاردة بحثاً عن مطلق النار.

وفي وقت سابق، أوقف شاب ويرتدي سترة واقية من الرصاص، في جامعة على بعد 40 كيلومتراً جنوب مونتريال بتهمة التهديد.