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رصد سفينتين مجهولتين بالقرب من “التيار الشمالي” قبل أيام من العملية التخريبية

By admin
رصد سفينتين مجهولتين بالقرب من لتيار الشمالي قبل أيام من العملية التخريبية

ذكرت شركة SpaceKnow التحليلية رصدها سفينتين مجهولتين بالقرب من خطوط “التيار الشمالي” وذلك في الأيام التي سبقت العملية التخريبية التي لحقت به.

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وذكرت مجلة “وايرد” نقلا عن الشركة التحليلية أنها استعانت بصور الأقمار الصناعية، حيث أشار المحللون إلى أنهما “قامتا بإيقاف تشغيل أنظمة تحديد الموقع، مما يعني عدم توافر معلومات حول حركتهما، وأيضا حاولتا إخفاء أي معلومات عن الموقع وأي معلومات عامة عن العالم”.

وأكدت “وايرد” أن الشركة نقلت البيانات إلى حلف الناتو.

المصدر: نوفوستي

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