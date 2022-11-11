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أمريكا تمدد حماية وضع المهاجرين لـ 6 جنسيات حتى منتصف 2024

By admin
أمريكا تمدد حماية وضع المهاجرين لـ 6 جنسيات حتى منتصف 2024

أعلنت دائرة الهجرة في الولايات المتحدة تمديد أجل برنامج الحماية الذي يمنع ترحيل المهاجرين حتى منتصف عام 2024 لمواطني 6 دول، من بينها السودان.
وأفادت وثيقة من دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية أنه سيتم تمديد وضع الحماية المؤقتة لمواطني هايتي والسلفادور ونيكاراغوا والسودان وهندوراس ونيبال حتى 30 يونيو(حزيران) 2024، وتعني الخطوة أن حماية وضعهم لن تنقضي في نهاية العام.
ويوفر البرنامج تصاريح عمل للمهاجرين ويمكن أن يحميهم من الترحيل إذا كانت بلدانهم تمر بأحداث غير عادية مثل الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة، وسيؤثر التمديد على حوالي 392 ألف شخص.

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