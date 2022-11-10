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رموز نـازية وعبارات تهـديـد وشـتـم في رسالة تهـديـد لمسـجد في ألمانيا

By admin
رموز نازية وعبارات تهديد وشتم في رسالة تهديد لمسجد في ألمانيا

دعت إدارة مسجد غوتينغن في شمالي ألمانيا، المصلين إلى ضبط النفس، وذلك بعد تلقي المسجد التابع لاتحاد الشؤون الدينية التركي الإسلامي، رسالة تهديد عنصرية مرسوم عليها صليب معقوف.

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وقال بيان صادر عن إدارة المسجد اليوم الخميس: “للأسف، يتعرض مسجدنا ونحن المسلمون في مدينة غوتينغن مرة أخرى للتهديدات والإهانات من قبل عنصريين يمينين”.

وأضاف:” الرسالة التي بعثها مجهول أو مجهولون إلى عنوان مسجدنا، تتضمن عبارات تهديد وشتائم ورموز نازية”.

وأكدت إدارة المسجد أنها ستبذل جهوداً لدراسة كافة الإمكانات لتوفير مجيء المصلين إلى المسجد بأمان.

جدير بالذكر أن مجهولين رسموا صليبا معقوفا على الجدار الخارجي للمسجد يوم 22 سبتمبر الماضي، وفتحت الشرطة الألمانية حينها تحقيقاً في الحادث.

المصدر: الأناضول

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