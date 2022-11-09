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مـصـرع 9 سوريين في حـريـق غربي تركيا

By admin
مصرع 9 سوريين بينهم 8 أطفال في حريق غربي تركيا

اندلع حريق ليلة أمس في مبنى سكني في مدينة بورصة غربي تركيا وفقا لما ذكرته صحيفة “يني شفق”، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص، بينهم 8 أطفال جميعهم سوريون.

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ووفقا للصحيفة، فقد نجح رجال الإطفاء، الذين وصلوا إلى مكان الحادث في مواجهة الحريق. وبعد إخماده تم العثور على جثث 9 قتلى في المبنى، من بينهم 8 أطفال تتراوح أعمارهم بين 1 و11 عاما. وذكرت الصحيفة أن كل الضحايا سوريون.

وجاء في وسائل الإعلام أن الحريق اندلع نتيجة إشعال موقد ليلا في منزل عائلة سورية بمنطقة يلدريم.

وبحسب الصحيفة، تجري الآن تحقيقات لمعرفة سبب الحريق.

المصدر: تاس

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