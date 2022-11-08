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رئيس إسرائيل يقتبس من القرآن خلال كلمته بقمة المناخ

By admin


أورد الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، خلال كلمته في قمة كوب27 للمناخ في مصر، الاثنين، آية قرآنية، تلاها باللغة العربية.

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وأراد هرتسوغ أن ينهي حديثه في القمة “بروح مضيفينا في المنطقة”، وانتقل إلى اللغة العربية ليقتبس الأمر القرآني في سورة القصص: “وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض”، مستشهدا بوصية أيضا في الكتاب المقدس للعمل والكدح وحماية الأرض، بحسب ما أفادت صحيفتي “ذا تايمز أوف إسرائيل”، و”الشروق” القاهرية.

وختم قائلا: “لننقذ العالم الذي منحنا الله إياه، لأننا جميعا قد خلقنا على صورته”.

وفي كلمته، حذر هرتسوغ من أن الدراسات تتنبأ بعواقب خطيرة على منطقة الشرق الأوسط، “التي تشهد ارتفاعا حراريا أسرع بمرتين من المتوسط العالمي”.

وأضاف: “هنا في شرم الشيخ، أود أن أكرر التزام دولة إسرائيل الراسخ بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية والانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، لكننا مستعدون لتحمل مسؤولية أكبر بكثير”.

وأعرب عن استعداد بلاده لقيادة الجهود في المنطقة من أجل “نظام بيئي إقليمي من السلام المستدام”.

وتمتد الجلسة العامة للقمة على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، حيث ستشهد بيانات لعدد من القادة والزعماء المشاركين في الاجتماعات.

كما ستعقد على مدار اليومين 6 موائد مستديرة، وسيشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عدد منها، بمشاركة حوالي 40 من رؤساء الدول والحكومات من مختلف دول العالم.

الحرة

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