خبر وفاة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب: حقيقة ام إشاعة؟

قال الشيخ محمد محمد أحمد الطيب شيخ الطريقة الخلوتية والشقيق الأكبر للإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، إنه بصحة جيدة.

وأضاف الشيخ محمد محمد أحمد الطيب، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، قائلا: «صحتي سليمة ولا أشكو من شيء والحمد لله».

وتابع: «لا أعلم من أين جاء هؤلاء الكذابون بهذه الشائعات ولا أملك إلا أن أقول: ربنا يهديهم» .

وتابع الشقيق الأكبر لشيخ الأزهر: «صحتي زي البمب ولا أشكو من أي شيء على الإطلاق واتمتع بصحة وعافية جيدة والحمد لله.

وتوجه الشيخ الطيب برسالة الي من اطلق الشائعات قائلاً: رسالتي لمن يطلقون هذه الشائعات هو انني اذكرهم بقوله تعالى: “إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ”.

مشددا على أن هؤلاء مكتوبين عند الله كذابون وألا لعنة الله على الكاذبين» .

جدير بالذكر أن ساحة الشيخ الطيب بمحافظة الأقصر كانت قد نفت الأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» بشأن وفاة فضيلة الشيخ محمد محمد أحمد الطيب شيخ الطريقة الخلوتية والشقيق الأكبر لفضيلة الدكتور أحمد الطيب وذلك على إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة .

وأصدرت ساحة الشيخ الطيب بيان نشرته علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» جاء نصه كالاتي: ” تنويه هام لجميع المسلمين تكذب ساحة الشيخ الطيب ما يتم نشرة من أخبار كاذبة عن صحة فضيله الشيخ محمد محمد احمد الطيب شيخ الطريقة الخلوتية والأخ الأكبر لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر” .

وتابع بيان ساحة الشيخ الطيب قائلا: ” ان فضيلة الشيخ محمد الطيب يتمتع بصحة جيدة والحمد لله وسوف يتم محاسبة جميع الصفحات التي تروج للإشاعات عن صحة فضيله الشيخ أو تتناول أي أخبار غير صحيحة عن فضيلة الشيخ أطال الله عمره وحفظه لنا ولكل محبيه من كل سوء وكفانا شر المغرضين وهذا للعلم والله ولي التوفيق”.