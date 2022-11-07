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تركيا تكشف عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم

By admin


كشف نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاطاكلي أن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى سوريا بلغ 531326 شخصا، وأن السوريين المسجلين داخل تركيا حاليا يبلغ 3 مليون و611143 شخص.

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وفي المجمل، أفاد تشاطاكلي بأن سلطات بلاده أوقفت خلال شهر سبتمبر الماضي 24998 ألف مهاجر غير شرعي.

ونقلت صحيفة “زمان” عن نائب وزير الداخلية التركي قوله إن تركيا مثلها مثل دول العالم الأخرى، تتأثر بالهجرة وأن الوزارة تبذل جهود مضنية لمنع الهجرة غير الشرعية.

وأوضح نائب وزير الداخلية التركي أن 4777 شخص من بين 24998 مهاجر غير شرعي تم توقيفهم في سبتمبر قدموا عبر البحار، وأن قوات الأمن نجحت في منع 2 مليون و705946 مهاجر غير شرعي من دخول البلاد منذ عام 2016.

المصدر: زمان

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