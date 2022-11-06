فيديو لسقوط طائرة الركاب في بحيرة

ذكرت هيئة الإذاعة التنزانية الرسمية، الأحد، 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إن طائرة ركاب سقطت في بحيرة فيكتوريا، لدى محاولتها الهبوط وسط طقس عاصف في مطار بمدينة بوكوبا المطلة على البحيرة.

وقالت الهيئة أن 26 شخصاً أُنقذوا حتى الآن، لكن لم يعرف بعد عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة التابعة لشركة طيران برسيشن إير، وما إذا كان الحادث قد أدى إلى سقوط قتلى، حسب ما ذكرته وكالة رويترز.

و ذكر التقرير أن الطائرة أقلعت من مطار العاصمة التجارية دار السلام و”سقطت في بحيرة فيكتوريا هذا الصباح بسبب العواصف والأمطار.

كما قال ألبرت تشالاميلا، قائد الشرطة في المنطقة، إن “43 شخصاً كانوا على متن الطائرة، 39 راكباً والطاقم”، وفق ما نقلته وكالة الأناضول، وقال وليام موامبنغال، قائد شرطة بوكوبا، إنه لا توجد أرقام مؤكدة حتى الآن بشأن عدد الضحايا أو الركاب على متنها.

هذا و أظهرت لقطات مصوّرة، وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الطائرة مغمورة بالكامل تقريباً، ولا يظهر سوى ذيلها من فوق مياه فيكتوريا، كبرى بحيرات.

ايضا قالت هيئة الإذاعة التنزانية إن السلطات أرسلت قوارب إنقاذ، ونشرت عمال طوارئ لمواصلة البحث وإنقاذ الركاب العالقين على متنها.