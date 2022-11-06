العثور على فنان شاب جـثـة هامدة في منزله

عثرت الشرطة الأميركية على مغني الراب الشاب آرون كارتر جثة هامدة في منزله، من دون أن تذكر تفاصيل إضافية حول وجود شبهة جنائية في وفاته.

وقال ناطق باسم إدارة شرطة لوس انجليس لوكالة “رويترز”، إنه تم العثور Aaron Carter ميتاً عن عمر ناهز 34 عاماً في حوض استحمام منزله في مدينة Lancaster بالقرب من لوس أنجليس، بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وبدأ الراحل مسيرته الفنية حين كان في سن التاسعة من عمره، بإصدار ألبومه الأول في عام 1997.

وإلى جانب الغناء وإصدار أكثر من 4 مجموعات غنائية بالإضافة إلى أغنيات فردية، شارك بالتمثيل في عدد من المسرحيات الموسيقية، واعتاد القيام بجولات فنية أميركية وعالمية زادت من شهرته.

وأجاد لعب العديد من الآلات الموسيقية، بما فيها الطبلة، البيانو، الغيتار، والساكسفون، إلى جانب تصميم بعض الرقصات لنفسه.