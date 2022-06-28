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الجيش الإسرائيلي يعلن “إحباط” محاولة تهريب أسلحة من الأردن

By admin


أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أحبط محاولة لتهريب أسلحة إلى إسرائيل من الأردن بالقرب من البحر الميت، الشهر الماضي، يشتبه في أنها كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال “إرهابية”.

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ووفق ما نقله موقع “تايمز أوف إسرائيل”، فإنه في ليلة 22 مايو، كشف جنود إسرائيليون عبر كاميرات المراقبة المشتبه بهم الذين كانوا يقتربون من الحدود الإسرائيلية بالقرب من البحر الميت، وتم إرسال قوات إلى موقعهم.

وتم القبض على رجلين وتمت مصادرة حقيبة بها 4 مسدسات و4 بنادق M16، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وقالت السلطات الإسرائيلية إنها تشتبه في أن الأسلحة كانت مخصصة لأغراض “إرهابية وليست إجرامية”.

وقال الجيش إن “الشاباك” استجوب المعتقلين، وقاد التحقيق إلى اعتقال اثنين آخرين من المشتبه بهم.

وفي الأسبوع الماضي، اعتقلت قوات الأمن رجلين أيضا من قرى بدوية بالقرب من ديمونة للاشتباه في تهريبهما أسلحة من الأردن.

الحرة

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