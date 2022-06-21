25 ألف دولار لمن يقدم معلومات عن متهم بإطلاق النار في واشنطن

25 ألف دولار لمن يقدم معلومات عن متهم بإطلاق النار في واشنطن

رصدت شرطة واشنطن 25 ألف دولار جائزة، لمن يدلي بمعلومات تقود للمتهم بإطلاق النار يوم الأحد في العاصمة الأمريكية.

وقالت الشرطة في بيان عبر “تويتر” إن مشتبها فيه بإطلاق نار في واشنطن، ما يزال هاربا، وأضافت أنه سيتم تقديم تلك الجائزة “لأي شخص لديه معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض عليه”.

مقتل مراهق بإطلاق نار خلال تجمع احتفالي وسط واشنطن

وقالت الشرطة في البيان إن “إطلاق النار الليلة الماضية أدى بشكل مأساوي إلى مقتل صبي يبلغ من العمر 15 عاما وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم ضابط في شرطة العاصمة”.

المصدر: “سبوتنيك”