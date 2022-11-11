Cedar News
Lebanon News


الطقس

طقس لبنان سيشهد ارتفاعاً في درجاتِ الحرارة

By cedar
طقس لبنان 4 3 1 4 7 2 3 300x225 1 150x150 1 150x150 1 150x150 1 150x150 2 150x150 1

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم على الساحل وعلى المرتفعات مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة، أما في الداخل فيكون الطقس غائما جزئيا مع احتمال امطار خفيفة متفرقة أحيانا، ورياح ناطشة في المناطق الشمالية.

مواضيع متعلقة

طقس لبنان: تحسن في درجات الحرارة بهذا التاريخ..

سقوط شجرة على سيارة في النبطية وتحطمها بالكامل

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتقلب محليا يوم السبت ثم يتأثر تدريجيا اعتبارا من يوم الثلاثاء بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب .

معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين ١٦ و ٢٥ درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:  غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، وضباب على المرتفعات أحيانا مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الداخلية مساء.

السبت:  قليل الغيوم على الساحل وعلى المرتفعات مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة، أما في الداخل فيكون الطقس غائما جزئيا مع احتمال امطار خفيفة متفرقة أحيانا، ورياح ناطشة في المناطق الشمالية.

الأحد:  قليل الغيوم اجمالا مع استمرار درجات الحرارة في الارتفاع والتي تتخطى معدلاتها الموسمية خلال النهار.

الإثنين:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع بداية انخفاض في درجات الحرارة على الجبال ويتكون الضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط الرذاذ في المناطق الشمالية والداخلية ليلا.

– الحرارة على الساحل من 18 الى 26 درجة، فوق الجبال من 10 الى 19 درجة، في الداخل من 10 الى 21 درجة.

– الرياح السطحية:  شمالية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س،  تنشط احيانا بعد الظهر في المناطق الشمالية وتصل سرعتها الى 40 كلم/س.

– الانقشاع:  جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب .

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين  55 و75 % .

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

– الضغط الجوي:  765  ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:   6,05

– ساعة غروب الشمس:  16,38

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

مواضيع تهمك
الطقس

طقس لبنان: أمطار غزيرة مع برق ورعد.. متى يتحسن الطقس؟

الطقس

طقس لبنان: أمطار غزيرة مع عواصف رعدية

الطقس

طقس لبنان ماطر بغزارة مع برق ورعد وثلوج على 2200 متر وتحذير من تشكل السيول

الطقس

طقس لبنان: امطار مع برق ورعد وانخفاض في درجات احرارة

الطقس

طقس لبنان قليل الغيوم والحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية

الطقس

امطار غزيرة الاثنين لأيام متتالية،.. ومناشدة من وزير الاشغال

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

طقس لبنان: الحرارة ستتخطى معدلاتها الموسمية.. في هذا التاريخ

طقس لبنان غائم اجمالا واحتمال أمطار خفيفة

طقس لبنان غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وامطار…

طقس لبنان قليل الغيوم مع ارتفاع في الحرارة

طقس لبنان قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة

1 من 174

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More