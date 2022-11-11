طقس لبنان سيشهد ارتفاعاً في درجاتِ الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم على الساحل وعلى المرتفعات مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة، أما في الداخل فيكون الطقس غائما جزئيا مع احتمال امطار خفيفة متفرقة أحيانا، ورياح ناطشة في المناطق الشمالية.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتقلب محليا يوم السبت ثم يتأثر تدريجيا اعتبارا من يوم الثلاثاء بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب .

معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين ١٦ و ٢٥ درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، وضباب على المرتفعات أحيانا مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الداخلية مساء.

السبت: قليل الغيوم على الساحل وعلى المرتفعات مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة، أما في الداخل فيكون الطقس غائما جزئيا مع احتمال امطار خفيفة متفرقة أحيانا، ورياح ناطشة في المناطق الشمالية.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع استمرار درجات الحرارة في الارتفاع والتي تتخطى معدلاتها الموسمية خلال النهار.

الإثنين:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع بداية انخفاض في درجات الحرارة على الجبال ويتكون الضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط الرذاذ في المناطق الشمالية والداخلية ليلا.

– الحرارة على الساحل من 18 الى 26 درجة، فوق الجبال من 10 الى 19 درجة، في الداخل من 10 الى 21 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س، تنشط احيانا بعد الظهر في المناطق الشمالية وتصل سرعتها الى 40 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب .

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75 % .

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

– الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,05

– ساعة غروب الشمس: 16,38