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طقس لبنان: تحسن في درجات الحرارة بهذا التاريخ..

By cedar
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا صباحا يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي و محدود في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال و دون تعديل في الداخل، كما يستمر تكون الضباب عل المرتفعات في الفترة الصباحية.

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وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة:  يستمر تأثير المنخفض الجوي على  الحوض الشرقي للمتوسط  حتى مساء يوم الخميس حيث ينحسر تدريجيا و يتحول الى طقس مستقر.

معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين 16 و 25 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:  غائم جزئيا الى غائم احيانا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة وتنحسر مساء، كما يتكون الضباب عل المرتفعات.

الجمعة:  غائم جزئيا صباحا يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي و محدود في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال و دون تعديل في الداخل، كما يستمر تكون الضباب عل المرتفعات في الفترة الصباحية.

السبت:  مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي و محدود في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، و دون تعديل في الداخل. اما في مناطق البقاع الشرقي يكون الطقس غائما مع احتمال امطار خفيفة في الفترة الصباحية.

الأحد:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة.

– الحرارة على الساحل من 17 الى 25 درجة، فوق الجبال من 8 الى 17 درجة،  في الداخل من 8 الى 15درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب واﻷمطار.

– الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 55 و 80% .

– حال البحر: معتدلا، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

– الضغط الجوي:  764 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس:   6,05

– ساعة غروب الشمس:  16,38

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