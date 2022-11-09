Homeسقوط شجرة على سيارة في النبطية وتحطمها بالكاملالطقس سقوط شجرة على سيارة في النبطية وتحطمها بالكامل By cedar 11/09/2022 شارك سقطت شجرة كبيرة في كفرجوز النبطية، جراء العواصف الهوائية، على سيارة تويوتا تعود للمواطن ع. د وحطمتها بالكامل، كما تطايرت الخيم المنزلية وسقوطها من الأعلى إلى الارض. مواضيع متعلقة طقس لبنان: أمطار غزيرة مع برق ورعد.. متى يتحسن الطقس؟ 11/09/2022 طقس لبنان: أمطار غزيرة مع عواصف رعدية 11/08/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الطقسالنبطيةبالكاملسقوطسيارةشجرةعاجلوتحطمها شارك
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