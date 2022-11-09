سقوط شجرة على سيارة في النبطية وتحطمها بالكامل

سقطت شجرة كبيرة في كفرجوز النبطية، جراء العواصف الهوائية، على سيارة تويوتا تعود للمواطن ع. د وحطمتها بالكامل، كما تطايرت الخيم المنزلية وسقوطها من الأعلى إلى الارض.

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