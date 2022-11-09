طقس لبنان: أمطار غزيرة مع برق ورعد.. متى يتحسن الطقس؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم احيانا وضباب عل المرتفعات مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة شمالا تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، تنحسر الأمطار تدريجيا خلال الفترة المسائية.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: يستمر تأثير المنخفض الجوي على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الخميس حيث ينحسر تدريجيا.

معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين 16 و25 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم وماطر مع انخفاض إضافي ومحدود في درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية. تكون اﻷمطار غزيرة أحيانا مع حدوث عواصف رعدية ترافقها رياح ناشطة ويحتمل تشكل السيول بشكل محلي نتيجة الغيوم الركامية. تهطل الثلوج على الجبال اعتبارا من ارتفاع 2000 متر.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا وضباب عل المرتفعات مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة شمالا تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، تنحسر الأمطار تدريجيا خلال الفترة المسائية.

الجمعة: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة بحيث تعود الى معدلاتها الموسمية.

السبت: مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة.

– الحرارة على الساحل من 17 الى 23 درجة، فوق الجبال من 7 الى 14 درجة، في الداخل من 10 الى 19 درجة.

– الرياح السطحية: شرقية وشمالية شرقية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب واﻷمطار.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و90% .

– حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,05

– ساعة غروب الشمس: 16,38