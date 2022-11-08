طقس لبنان: أمطار غزيرة مع عواصف رعدية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية، ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات. تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية مع حدوث عواصف رعدية ترافقها رياح ناشطة ويحتمل تشكل السيول على الطرق. تتساقط الثلوج على الجبال اعتبارا من ارتفاع 2200 متر، تخف حدة الأمطار ابتداء من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: منخفض جوي متمركز جنوب تركيا ومصحوب بكتل هوائية باردة يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط، مما يؤدي إلى طقس متقلب حتى يوم الخميس حيث ينحسر تدريجيا.

معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين 17و 25 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتوقع حدوث انفراجات واسعة بينما تهطل بعض الامطار بشكل محلي، وتشتد حدة اﻷمطار والعواصف الرعدية ليلا مع احتمال لتساقط حبات البرد. تشهد الجبال اللبنانية تساقط للثلوج اعتبارا من ارتفاع 2200 متر.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات. تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية مع حدوث عواصف رعدية ترافقها رياح ناشطة ويحتمل تشكل السيول على الطرق. تتساقط الثلوج على الجبال اعتبارا من ارتفاع 2200 متر، تخف حدة الأمطار ابتداء من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة.

الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، يحتمل هطول أمطار خفيفة خلال فترة قبل الظهر، على ان يستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من الظهر.

الجمعة: غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة بحيث تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون ضباب محلي على المرتفعات، ويتوقع عودة الأمطار في البقاع الشرقي خلال فترة بعد الظهر.

– الحرارة على الساحل من 15 الى 23 درجة، فوق الجبال من 8 الى 16درجة، في الداخل من 9 الى 21 درجة.

– الرياح السطحية:جنوبية غربية، سرعتها بين 10و 30 كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85% .

– حال البحر:ةمائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

– الضغط الجوي: 762 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 6,02

– ساعة غروب الشمس: 16,41