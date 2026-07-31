فيديو: انهيار أرضي في بوتسوولي إيطاليا عقب زلزال قوي بقوة 4.7 درجات قرب نابولي

بوتسوولي، إيطاليا — يُظهر مقطع فيديو انهيارًا أرضيًا في مدينة بوتسوولي عقب زلزال قوي بلغت شدته 4.7 درجات ضرب منطقة كامبي فليغري (الحقول الفليغرية) البركانية بالقرب من نابولي.
ووقع الزلزال الضحل شمال فوهة سولفاتارا مباشرة، ما أدى إلى أضرار في أجزاء من مدينة بوتسوولي، فيما شعر به السكان في مختلف أنحاء منطقة نابولي الكبرى.
وتواصل السلطات تقييم حجم الأضرار وإجراء عمليات تفتيش للمباني والبنية التحتية، فيما لم تُسجل حتى الآن أي حصيلة رسمية للضحايا، ولا تزال التحقيقات والتقييمات الميدانية مستمرة.
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