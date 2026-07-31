فيديو: انهيار أرضي في بوتسوولي إيطاليا عقب زلزال قوي بقوة 4.7 درجات قرب نابولي

بوتسوولي، إيطاليا — يُظهر مقطع فيديو انهيارًا أرضيًا في مدينة بوتسوولي عقب زلزال قوي بلغت شدته 4.7 درجات ضرب منطقة كامبي فليغري (الحقول الفليغرية) البركانية بالقرب من نابولي.

Video: Landslide captured in Pozzuoli after powerful 4.7 earthquake near Naples https://t.co/2erE2uLCWQ pic.twitter.com/husMbQshMF — Cedar News (@cedar_news) July 31, 2026

ووقع الزلزال الضحل شمال فوهة سولفاتارا مباشرة، ما أدى إلى أضرار في أجزاء من مدينة بوتسوولي، فيما شعر به السكان في مختلف أنحاء منطقة نابولي الكبرى.

Video: Strong 4.7 earthquake causes significant damage in Campi Flegrei, Italy https://t.co/eqt4NdsqnP pic.twitter.com/4zTQ7Y8ZvV — Cedar News (@cedar_news) July 31, 2026

وتواصل السلطات تقييم حجم الأضرار وإجراء عمليات تفتيش للمباني والبنية التحتية، فيما لم تُسجل حتى الآن أي حصيلة رسمية للضحايا، ولا تزال التحقيقات والتقييمات الميدانية مستمرة.

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