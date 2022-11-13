فيديو.. من البترون الى ميشال عون: “بمجدك احتميت”

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه رئيس الجمهورية السابق ميشال عون وصهره رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل خلال مشاركتهما في حفل أقيم على شرف عون في البترون.

أجمل شي بهالفيديو هالحب والوفا والجمعة لكلها اخلاص وتقدير بين زيارة #البترون واحتضان الناس وحرص الوزير @Gebran_Bassil ع كل تفصيل بيبقى كاس المجد مرفوع مع @General_Aoun #بمجدك_احتميت 🇱🇧 pic.twitter.com/g0UFZiG1bR — Dalia Dagher (@DaliaDagher) November 13, 2022

وبحسب الفيديو، فقد استعار الحاضرون أغنية “بمجدَك احتميت” للسيدة فيروز لاهدائها لعون، رافعين كؤوس النبيذ عالياً مواكبةً لكلمات الأغنية.

وسبق لعون أن أدّى الأغنية نفسها في إحدى الجلسات السابقة عام 2018، مع الإشارة إلى أن “بمجدك احتميت” قدمها “الرّحابنة” تمجيداً للبنان عام 1970، وتقول خاتمتها: “بمجدك احتميت، بترابك الجنّة، عَ اسمك غنّيت، عَ إسمك رغ غنيّ.. وإحمل بإيدي كاسك المليان، وإرفعو لفوق، لمطرح اللي بيوقف الزمان، وإسكر بإسمك مجد يا لبنان”.