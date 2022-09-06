Homeبالفيديو: مشاهد تحبس الأنفاس للحظة وقوع زلزال في الصينفيديو بالفيديو: مشاهد تحبس الأنفاس للحظة وقوع زلزال في الصين By admin 09/06/2022 شارك مشاهد تحبس الأنفاس للحظة وقوع زلزال في جنوب غرب الصين مواضيع متعلقة بالفيديو: عملية سطو في مدينة نيويورك 09/04/2022 كاظم الساهر يكشف اسمه الحقيقي وسبب تغييره لقبه: واحد قالي… 09/03/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الأنفاسبالفيديوتحبسفيديوللحظةمشاهدوقوعالصينزلزال شارك
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