بالفيديو: بايدن يمحو مشهد السقوط من الدراجة بـ”3 قفزات” في الهواء

فاجأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرافقيه بقفزه ثلاث مرات في الهواء عقب مغادرته إحدى الكنائس ليثبت أنه لم يصب بأذى نتيجة سقوطه من الدراجة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الرئيس الأمريكي غادر الكنيسة في بلدة ريهوبوث بيتش، حيث يقضي الاحتفال بعيد زواجه الـ45، برفقة الصحفيين في معنويات عالية.



وعندما سأله الصحفيون عما إذا كان يعاني من آثار سقوطه من الدراجة، رفض بايدن الإجابة عن السؤال وقفز بشكل ديناميكي ثلاث مرات في الهواء رافعا ذراعيه للأعلى، ليستقل بعدها سيارته الليموزين.

وسقط الرئيس الأمريكي عن دراجته صباح السبت عندما لم يتمكن من إخراج قدمه من “دواسة التثبيت”.