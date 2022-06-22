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تكنولوجيا

بالفيديو: إجهاض عملية إطلاق صاروخ ناسا “العظيم” قبل إطلاقه بـ29 ثانية

By admin
© AFP 2022 / Aubrey Gemignani/ NASA

أوقفت وكالة ناسا بشكل مفاجئ عملية إطلاق تجريبية لصاروخها الضخم “Mega Moon”، والذي سيأخذ البشر يوما ما إلى سطح القمر، بحسب المزاعم.

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وأشارت المصادر إلى أنه، قبل 29 ثانية فقط من بدء العد التنازلي للإطلاق المحدد في يوم الاثنين الماضي (21 يونيو/حزيران)، تم توقيف العملية بشكل مفاجئ.

وبحسب المقال المنشور في مجلة “livescience” العلمية، فقد أشار مسؤولو وكالة “ناسا” إلى أن تسرب هيدروجين سائل داخل الصاروخ هو السبب الرئيسي للإنهاء المفاجئ لعملية الإطلاق التدريبية.

وتعتبر هذه هي المحاولة الرابعة على التوالي التي يتم فيها إحباط عملية تجريبية لإكمال بروفة إطلاق الصاروخ “العظيم” – الذي يطلق عليه رسميًا اسم “نظام إطلاق الفضاء” (SLS)، بحسب توصيف المجلة.

قال تشارلي بلاكويل تومسون، مدير إطلاق مهمة “Artemis” التابعة لـ”ناسا”، والتي تهدف إلى إرسال أول امرأة وشخص ملون إلى القمر وإنشاء قاعدة دائمة هناك: “أود أن أقول إن غالبية أهدافنا قد تحققت”.

ونوه التقرير إلى أنه كان من المقرر إجهاض الإطلاق قبل 9 ثوان من العد التنازلي، أي مع بدء تزويد الصواريخ بالوقود، لكن طاقم المهمة لم يتمكن من إكمال جميع الأهداف التجريبية بسبب تسرب الهيدروجين ، لكن كانت البروفة الأخيرة هي الأكثر نجاحًا حتى الآن.

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