اكتشاف أقرب نظام متعدد الكواكب من الأرض.. ويبعد 33 سنة ضوئية

أعلن باحثو معهد كافلي للفيزياء الفلكية وأبحاث الفضاء، أمس الخميس، عن اكتشافهم لنظام جديد متعدد الكواكب، يبعد عن كوكب الأرض، بمسافة 33 سنة ضوئية، ما اعتبره علماء الفلك النظام الأقرب إلى كوكبنا.

يحتوي النظام على كوكبين أرضيين كلاهما يدور حول نجم بارد يدعى ” HD 260655″، أما الكوكب الداخلي الذي يدعى ” HD 260655b ” يدور حول يدور حول النجم كل 2.8 يوم ويبلغ حجمه حوالي 1.2 ضعف حجم الأرض ولكنه أكثر كثافة قليلاً، أما الكوكب الخارجي الذي يدعى ” HD 260655c “، يدور كل 5.7 يوم ويبلغ حجمه 1.5 مرة أكبر من الأرض، لكنها أقل كثافة.

من جهتها، قالت ميشيل كونيموتو، باحثة ما بعد الدكتوراة في معهد كافلي للفيزياء الفلكية وأبحاث الفضاء وأحد العلماء الرئيسيين في هذا الاكتشاف: “نعتبر هذا النطاق خارج المنطقة الصالحة للسكن، حارًا جدًا لوجود الماء السائل على السطح”، وفقًا للصحيفة البريطانية “The Independent”.

تدور هذه الكواكب حول نجمها بمسافة قريبة جدًا، تؤدي إلى تعرضها لدرجات حرارة عالية للحفاظ على الماء السائل على سطح الكوكب، حيث تقدر درجة الحرارة على سطح الكوكب الداخلي 436 درجة مئوية، فيمّا تصل درجة حرارة الكوكب الخارجي إلى 286 درجة مئوية.