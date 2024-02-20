قصف مدفعي اسرائيلي على ميس الجبل وبليدا وغارة على كفركلا قرب المسجد

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By cedro

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أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بقصف مدفعي اسرائيلي معاد بين بلدتي ميس الجبل وبليدا.

كما أغار اطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة كفركلا بالقرب من المسجد.

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