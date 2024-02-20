قصف مدفعي اسرائيلي على ميس الجبل وبليدا وغارة على كفركلا قرب المسجد خبر عاجل By cedro 02/20/2024 شارك Join Cedar News Telegram أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بقصف مدفعي اسرائيلي معاد بين بلدتي ميس الجبل وبليدا. كما أغار اطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة كفركلا بالقرب من المسجد. مواضيع متعلقة عاجل: طائرة مسيرة إنتحارية تستهدف القاعدة الأميركية في حقل… عاجل: غارة إسرائيلية على محيط بلدة زبقين جنوبي لبنان عاجل: أفيخاي أدرعي تعرّض لمحاولة طــعن في… مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. شارك
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