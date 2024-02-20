قصف مدفعي اسرائيلي على ميس الجبل وبليدا وغارة على كفركلا قرب المسجد

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بقصف مدفعي اسرائيلي معاد بين بلدتي ميس الجبل وبليدا.

كما أغار اطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة كفركلا بالقرب من المسجد.