بعد غرسها في دماغ إنسان.. نتيجة مذهلة لـ«شريحة ماسك»

أعلن إيلون ماسك أنّ أول مريض تلقى غرسة دماغية من ابتكار شركة “نيورالينك” بات قادراً من خلال تفكيره على التحكم بفأرة كمبيوتر.

و”نيورالينك” هي شركة ناشئة يشكل الملياردير إيلون ماسك أحد مؤسسيها.

وقال ماسك خلال محادثة صوتية أمس الأول عبر منصة “اكس” إنّ “التقدّم المُحرَز جيد، ويبدو أن المريض قد تعافى بشكل تام من دون مواجهته أي آثار جانبية. واستطاع التحكم في فأرة كمبيوتر، وتحريكها على الشاشة من خلال تفكيره”.

وكان رئيس شركتي “تسلا” و”سبيس إكس” ومالك منصة “إكس”، أعلن في نهاية يناير/ كانون الثاني أن شركة “نيورالينك” قد أجرت أول عملية زرع دماغ لمريض، في إطار تجاربها السريرية الأولى.

وقد نجح عدد كبير من المختبرات والشركات الأخرى في إنجاز عمليات مماثلة، ما أتاح لمرضى تنفيذ مهام عبر الكمبيوتر من خلال تفكيرهم، وحتى استعادة السيطرة على بعض أعضائهم.

وتابع ماسك “نحاول التوصل إلى أن يصبح الشخص قادراً على النقر من خلال عقله على أكبر عدد ممكن من الأزرار، لذا نعمل راهناً على إمكانية النقر بالفأر يمينا ويسارا وتحريكه إلى الأسفل والأعلى، وهو أمر ضروري إذا كنت الشخص يرغب في النقر على شيء ما وتحريكه إلى مكان آخر”.

وكانت شركة نيورالينك حصلت في مايو/ أيار على موافقة من إدارة الأغذية والعقاقير “إف دي إيه”.

وكانت الغرسة التي ابتكرتها الشركة زُرعت لدى قرد مكاك نجح في ممارسة لعبة الفيديو “بونغ” من دون وحدة تحكم أو لوحة مفاتيح.

المصدر: العين الاخبارية