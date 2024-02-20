بالصور.. تفوق لبناني في قطر: أفضل منتج عربي مبتكر لعام ٢٠٢٤

تكنولوجيا
By cedar
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سجل لبنان بصمة نجاح جديدة في الخارج حيث فاز تلاميذ ثانوية راشيا الرسمية، بجائزة أفضل منتج عربي للعام ٢٠٢٤ في قطر، بعدما كانت فازت الثانوية بالمركز الأول في لبنان كأفضل شركة ناشئة لعام 2023.

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وقدم الفريق الممثل للثانوية منتجاً بتقنية التصوير والتحسس الالكتروني لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة البصرية بالاندماج الاجتماعي.

وأما فريق العمل، الذي عمل بمتابعة وإشراف مدير الثانوية ربيع خضر، فمؤلف من الأستاذ شادي دهام إشرافاً وتخطيطاً، والمعلمة رودينة قسام تدقيقاً لغوياً. والطلاب: باتريسيا سعد، جلنار بحمد، راشيل مهنا، سالي مهنا، مكرم درغام، نور عربي، وائل بحمد، وائل السقعان ويوسف محمود.

والفريق التقني برئاسة المهندس رعد البراضعي، وكل من غيدا مهنا، وديما أبو غوش. ومساعدة منوال شديد، سليمان مهنا وربيع جبر.

وسيعود الفريق الذي مثّل لبنان غداً في السادسة مساء الى مطار بيروت، ومعه قصة إبداع وحلم كان أقوى من كل الأزمات.

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