ما هو السبب الرئيسي للزلزال وما هو الفرق بين الزلزال والهزة الأرضية؟

الزلازل هي ظاهرة طبيعية يمكن أن تحدث في أي مكان على الأرض. من المهم معرفة أسباب الزلازل وأنواعها وآثارها، وذلك للاستعداد لها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل المخاطر.

السبب الرئيسي للزلازل

السبب الرئيسي للزلازل هو تحرك الصفائح التكتونية. تتكون الأرض من عدة صفائح تكتونية كبيرة، تتحرك هذه الصفائح باستمرار بمعدلات بطيئة جدًا. عندما تتحرك هذه الصفائح، فإنها تتسبب في تراكم الضغط على طول الصدوع الموجودة في الأرض. عندما يصبح الضغط كبيرًا جدًا، فإنه يتسبب في انفجار الصفائح، مما يؤدي إلى الزلزال.

الفرق بين الزلزال والهزة الأرضية

يُستخدم مصطلح “زلزال” عادةً للإشارة إلى الحدث الرئيسي الذي يحدث عندما تتحرك الصفائح التكتونية. يُستخدم مصطلح “هزة أرضية” للإشارة إلى الاهتزازات التي تنتج عن الزلزال.

أنواع الزلازل

هناك عدة أنواع من الزلازل، منها:

الزلازل التكتونية: وهي أكثر أنواع الزلازل شيوعًا، وتنتج عن تحرك الصفائح التكتونية.

الزلازل البركانية: وهي تنتج عن انفجارات البراكين.

الزلازل الانزلاقية: وهي تنتج عن انزلاق كتلة من الصخور على سطح الأرض.

الزلازل الغامضة: وهي زلازل لا يمكن تحديد سببها.

آثار الزلازل

يمكن أن تسبب الزلازل أضرارًا واسعة النطاق، بما في ذلك:

انهيار المباني والبنية التحتية.

اندلاع الحرائق.

تسونامي.

قتل الناس.

الاستعداد للزلازل

هناك عدة طرق للاستعداد للزلازل، منها:

معرفة مناطق الخطر في منطقتك.

وضع خطة طوارئ.

توفير أدوات الطوارئ الضرورية.