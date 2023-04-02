مشكلة تواجه تطبيق واتساب حول العالم

تكنولوجيا
By admin

يعاني ملايين المستخدمين حول العالم من مشكلة كبيرة في ارسال واستقبال الرسائل.

هذا ولم يصدر بيان توضيحي من الشركة حول العطل الحاصل، والمدة المتوقعة لعودة الخدمة.

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