مشكلة تواجه تطبيق واتساب حول العالم

مشكلة تواجه تطبيق واتساب حول العالمتكنولوجيا By admin 04/02/2023 شارك يعاني ملايين المستخدمين حول العالم من مشكلة كبيرة في ارسال واستقبال الرسائل.هذا ولم يصدر بيان توضيحي من الشركة حول العطل الحاصل، والمدة المتوقعة لعودة الخدمة. مواضيع متعلقة يمكننا العيش بعد الموت.. خبراء يتوقعون تحكم الذكاء… مخترع الهاتف المحمول ينتقد إدمان الناس على الهواتف: فقدوا… ظاهرة غير مسبوقة.. وقوع تفكك محتمل في الحلقات التي تدور حول… مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. العالمتطبيقتكنولوجياتواجهمشكلةواتساب شارك
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