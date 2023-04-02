مشكلة تواجه تطبيق واتساب حول العالم

يعاني ملايين المستخدمين حول العالم من مشكلة كبيرة في ارسال واستقبال الرسائل.

هذا ولم يصدر بيان توضيحي من الشركة حول العطل الحاصل، والمدة المتوقعة لعودة الخدمة.