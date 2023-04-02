يمكننا العيش بعد الموت.. خبراء يتوقعون تحكم الذكاء الاصطناعي في العالم خلال عام 2050

حذر خبراء تكنولوجيا من مستقبل مرعب، حيث توقعوا كيف يكون العالم في عام 2050، ويخشى البعض أن يكون الذكاء الاصطناعي استعبد البشر أو أن تغير المناخ سيؤدى إلى مساحات واسعة من العالم غير صالحة للسكن، وفقًا لـ صحيفة ديلي ميل.

توقعات خبراء التكنولوجيا للعالم 2050

يركز الناس حاليًا على الذكاء الاصطناعي، الذي يحتمل أن يتسبب في فقدان الوظائف، لكن وفقًا لجورج ستاخوف، كبير المسؤولين الاستراتيجيين لوكالة الإعلانات العالمية DDB EMEA، الذي أنشأ أداة ذكاء اصطناعي، قال إن الواقع سيكون أسوأ بكثير.

ويضيف ستاخوف، أن الناس تميل إلى المبالغة في تقدير تأثيرات التكنولوجيا الجديدة، حيث أننا في ذروة ضجيج الذكاء الاصطناعي، والناس يخافون من تدمير الوظائف بواسطة GPT-4 في السنوات القليلة المقبلة.

لكن بحلول عام 2050، سيكون الذكاء الاصطناعي قد أعاد تشكيل العالم بشكل عميق، حيث أوضح ستاخوف، أن هناك مستقبل مظلم للذكاء الاصطناعي، حيث سيكتسب أولئك الذين يتحكمون في الذكاء الاصطناعي قوة هائلة، بينما سيُحرم 99% من السكان من حقوقهم، سوف يتحكم أمراء الذكاء الاصطناعي في بيانات العالم.

الآلات ستقوم بجزء كبير من العمل، مما يتيح لنا الاستمتاع بمزيد من أوقات الفراغ، وسيتطلب هذا تغييرًا جذريًا في المجتمع وفي نهجنا في التعليم، كما توقع أن الناس ستزرع رقائق داخل أجسامهم، وستمكن الناس من البقاء على اتصال بصحتهم.

يمكن للناس أن يعيشوا بعد الموت بفضل الذكاء الاصطناعي

يقول الدكتور أجاز علي، رئيس قسم الأعمال والحوسبة في جامعة رافينسبورن، إن الأقارب الذين يموتون قد لا يموتون في المستقبل، بفضل الذكاء الاصطناعي، لأنه بواسطته يمكن ضبط الحركة والتسجيلات الصوتية، ويتحول الشخص إلى توأم رقمي.

وأوضح الدكتور علي: من خلال ربط الذكاء الاصطناعي بالتقنيات الرقمية وأدوات التقاط الحركة، سيتم نقل وعينا ومعرفتنا وخبراتنا إلى التوائم الرقمية لدينا، يمكن لأحبائهم الاستمرار في التفاعل مع أقاربهم الذين ماتوا بالفعل ولكنهم موجودون في شكل توأم رقمي.

سنرتدي جميعًا نظارات AI الناطقة

يقول ألكسندر نيك، مدير Future Labs التكنولوجية، إن النظارات التي تشبه النظارات الطبية العادية وستكون قادرة على الإجابة على أي سؤال، وستقدم النصائح على الشاشة مثل إشعارات البريد الإلكتروني والتوجيهات، ولكنها ستتطور بسرعة، فيما توقع آخرون إننا سنعيش مع الكائنات الفضائية على الأرض.