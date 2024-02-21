بطولة الطائرة: فوز قنات وكوسبا

لقي الشبيبة العاملة بلاط (جبيل) خسارة ثالثة تواليا امام ضيفه الانعاش الاجتماعي قنات 1 – 3 (الاشواط 17 – 25، 25 – 23، 17 – 25، 24 – 26)، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم في قاعة كارلوس سليم بمدينة الرئيس ميشال سليمان الرياضية في جبيل، في افتتاح المرحلة ال22، ال11 ايابا، من بطولة لبنان في الكرة الطائرة لنوادي الدرجة الاولى للرجال.

وهذا الفوز الرابع عشر لقنات الدي ثأر لخسارته ذهابا 2 – 3 في البترون، والتعثر التاسع لبلاط.

قاد المباراة الحكمان الدوليان بسام الجميل وحنا الزيلع.

وفي قاعة البترون، فاز المشعل كوسبا على ضيفه منتخب الجيش اللبناني 3 – 0 (الاشواط 25 – 23، 25 – 13، 25 – 23).

وهذا الفوز الثاني عشر للفريق الكوراني.

قاد المباراة الحكمان الدولي مصطفى جراد والاتحادي ربيع الحاج يوسف.

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