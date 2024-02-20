“العهد” الى نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

رياضة
By cedar
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تأهل فريق “العهد” بطل لبنان في كرة القدم، للدور نصف النهائي، نهائي منطقة غرب آسيا، لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه الكهرباء العراقي 4 – 2 بضربات الترجيح بعد نهاية الوقتين الاصلي والاضافي بتقدم الفريق اللبناني 1 – 0، الوقت الاصلي 1 – 0 (الشوط الاول 0 – 0)، في مباراة الإياب التي اجريت بينهما بعد مساء اليوم على ملعب “جذع النخلة” في مدينة البصرة.

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وسجل اصابة التقدم للعهد المهاجم الاسكوتلندي لي اروين.

وكان العهد خسر ذهابا 0 – 1 الاسبوع الماضي امام منافسه، على ملعب مجمع السلطان قابوس في العاصمة العمانية مسقط، المحسوب ارضا للفريق اللبناني.

وسبق للفريق اللبناني احراز المسابقة في 2019 للمرة الاولى في تاريخ كرة القدم اللبنانية.

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