طاولة: الصرفند بطل محافظة الجنوب

رياضة
By cedar
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نظّمت لجنة محافظة الجنوب في الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة بطولة الجنوب للدرجة الثانية لفرق الرجال في قاعة الرئيس نبيه بري الرياضية – الصرفند . شاركت في البطولة الأندية التالية : الشباب حارة صيدا، الصرفند الرياضي الثقافي الرياضي، روم شمران الرياضي، المونس الرياضي، منارة جبل عامل، عبرا الرياضي، أجيالنا الصرفند ، تيتانيوم صيدا ،صور الرياضي والطلائع أنصارية.
وقد جاءت النتائج النهائية على الشكل التالي :
-المركز الأول : الصرفند الرياضي

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  • المركز الثاني : الشباب حارة صيدا
    -المركز الثالث : الثقافي الرياضي روم.
    و في الختام وزع عضو الاتحاد ومدير المنتخبات الوطنية وسام شيري ورئيس لجنة محافظة الجنوب حسن الزين ونائبه كريستيان الحداد الجوائز على الأندية الفائزة

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