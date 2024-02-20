طاولة: الصرفند بطل محافظة الجنوب



نظّمت لجنة محافظة الجنوب في الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة بطولة الجنوب للدرجة الثانية لفرق الرجال في قاعة الرئيس نبيه بري الرياضية – الصرفند . شاركت في البطولة الأندية التالية : الشباب حارة صيدا، الصرفند الرياضي الثقافي الرياضي، روم شمران الرياضي، المونس الرياضي، منارة جبل عامل، عبرا الرياضي، أجيالنا الصرفند ، تيتانيوم صيدا ،صور الرياضي والطلائع أنصارية.

وقد جاءت النتائج النهائية على الشكل التالي :

-المركز الأول : الصرفند الرياضي

المركز الثاني : الشباب حارة صيدا

-المركز الثالث : الثقافي الرياضي روم.

و في الختام وزع عضو الاتحاد ومدير المنتخبات الوطنية وسام شيري ورئيس لجنة محافظة الجنوب حسن الزين ونائبه كريستيان الحداد الجوائز على الأندية الفائزة