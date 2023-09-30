لبنان يتوج بالبطولة الدولية لكرة القدم للسيدات

توج منتخب لبنان بلقب بطولة السيدات الدولية الودية لكرة القدم بفوزه على بوتان بنتيجة (1-0)، في الوقت الإضافي من المباراة النهائية التي أجريت مساء اليوم السبت، على أرض ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وسجلت ليلى اسكندر هدف التقدم (د 102)، وهو أحد أهم أهدافها الدولية، حيث اصبحت هدّافة المنتخب التاريخية، برصيد 9 أهداف.

وكان لبنان تأهل من بوابة نصف النهائي بفوزه على ماليزيا بركلات الترجيح 4-3، بينما حجز منتخب بوتان بطاقته بعد فوزه بنتيجة 1-0 على حامل لقب النسخة الاولى نظيره السعودي في الشوط الاضافي الثاني.

ونجحت سيدات لبنان في تصدر المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بـ6 نقاط، بعد الانتصار على لاوس (4-1)، وعلى منافسهن في النهائي منتخب بوتان (3-2)، ليتوجن بلقب النسخة الثانية بجدارة.

المصدر: وسيم صبرا (موقع اللواء)..