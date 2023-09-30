لبنان يتوج بالبطولة الدولية لكرة القدم للسيدات

رياضة
By moon
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توج منتخب لبنان بلقب بطولة السيدات الدولية الودية لكرة القدم بفوزه على بوتان بنتيجة (1-0)، في الوقت الإضافي من المباراة النهائية التي أجريت مساء اليوم السبت، على أرض ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

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وسجلت ليلى اسكندر هدف التقدم (د 102)، وهو أحد أهم أهدافها الدولية، حيث اصبحت هدّافة المنتخب التاريخية، برصيد 9 أهداف.

وكان لبنان تأهل من بوابة نصف النهائي بفوزه على ماليزيا بركلات الترجيح 4-3، بينما حجز منتخب بوتان بطاقته بعد فوزه بنتيجة 1-0 على حامل لقب النسخة الاولى نظيره السعودي في الشوط الاضافي الثاني.

ونجحت سيدات لبنان في تصدر المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بـ6 نقاط، بعد الانتصار على لاوس (4-1)، وعلى منافسهن في النهائي منتخب بوتان (3-2)، ليتوجن بلقب النسخة الثانية بجدارة.

المصدر: وسيم صبرا (موقع اللواء)..

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