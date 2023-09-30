هيئة إدارية جديدة للتضامن صور برئاسة حسن فواز

رياضة
By cedar
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أنتُخبت اليوم السبت هيئة إدارية جديدة لنادي التضامن صور، وسط مشاركة كبيرة لأعضاء الجمعية العمومية. واختير رجل الأعمال الجنوبي حسن ناصر فواز رئيسا جديدا. وتم توزيع المهام الادارية الباقية على الشكل الآتي: سمير عبدالله بواب نائبا اولا للرئيس، علي طه قدادو نائبا ثانيا للرئيس، مروان عباس الشاب امينا للسر، مازن أحمد قبيسي امينا للصندوق، جهاد قنديل محاسبا، يوسف محمد علي خضرة، يزبك عبدالله يزبك، جبران إيليا مالك، خالد سهيل شعبان، ديما نصير بسما، ماجد حسين خشن، وائل جلال بيطار، نبيل أحمد سلامة، غزوان خليل بحر اعضاء مستشارين.

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