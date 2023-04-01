النجمة لنصف نهائي مسابقة كأس لبنان لكرة القدم

رياضة
By cedro

تأهل النجمة للدور نصف النهائي من مسابقة كأس لبنان لكرة القدم، بفوزه على الصفاء 2 – 1 في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب امين عبد النور البلدي في بحمدون في ثالثة مباريات الدور ربع النهائي.

وتقدم الصفاء عبر ديالو من “بنالتي” في الدقيقة 18 صدها الحارس علي حلال ثم تابعها ديالو نفسه في الشباك. وعادل النجمة عبر الظهير الكابتن علي حمام في الدقيقة 51 ثم سجل له حسن كوراني اصابة الفوز بكرة سددها على الطاير “فيرست تايم” من خارج المنطقة في الدقيقة 94.

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ويلتقي النجمة في الدور نصف النهائي فريق البرج.

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