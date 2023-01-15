كرة القدم: وفاة نجم منتخب السعودية السابق

فجع الوسط الرياضي السعودي يوم الأحد، بوفاة نجم المنتخب السعوي السابق ونادي الكوكب لكرة القدم، شايع النفيسة عن عمر ناهز 61 عاما، بعد معاناته مع مرض عضال.

ونعى دوري “روشن السعودي” لكرة القدم، الراحل حيث كتب على حسابه في موقع “تويتر”: “تتقدم رابطة الدوري السعودي للمحترفين بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة اللاعب الدولي السابق شايع النفيسة؛ الذي وافته المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

ويعتبر النفيسة، أحد نجوم المنتخب السعودي في ثمانينات القرن الماضي، حيث لعب مع “الأخضر” 32 مباراة وسجل له عشرة أهداف.

وأسهم النفيسة في بلوغ المنتخب السعودي نهائي مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية، حيث شارك في نهائي المسابقة أمام كوريا الجنوبية والتي خسرها “الأخضر” بهدفين نظيفين.

ولعب النفيسة مع ناديه الكوكب من عام 1978 حتى 1991 ورفض الانتقال من ناديه رغم العروض التي وصلته من أندية كبيرة في الدوري السعودي.