بعثة منتخب لبنان للناشئات بكرة القدم وصلت الى بيروت بعد فوزها ببطولة اتحاد غرب آسيا في الأردن

وصلت بعثة منتخب لبنان للناشئات بكرة القدم الى بيروت، بعد فوزها ببطولة اتحاد غرب آسيا في الأردن، وكان في استقبال البعثة رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر، أمينه العام جهاد الشحف، أعضاء اللجنة التنفيذية، إضافة إلى أهالي اللاعبات اللواتي حضروا مع الورود والأعلام اللبنانية وصور اللاعبات.

وتحدث حيدر فهنأ “البعثة بفوزها”، لافتا إلى أن “هؤلاء الناشئات وجه لينان الحقيقي”، متمنيا لهن “الفوز الدائم، نظرا للأمل والتفاؤل اللذين يقدمانه إلى لبنان، في ظل هذه الظروف الصعبة”.