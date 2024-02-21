رحيل اليوتيوبر المغربية شيماء بن سعيد.. وفاة صادمة لعشاق «تيك توك»

رحلت اليوتيوبر المغربية الشهيرة شيماء بن سعيد، الإثنين، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، في خبر صادم لمحبيها ومتابعيها في الوطن العربي.

وأعلن الشاب المغربي نوري خبر وفاة زوجته اليوتيوبر شيماء بن سعيد، موضحا أنها كانت ترقد بأحد المستشفيات لمتابعة حالتها الصحية.

وأعرب المئات من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا “تيك توك”، عن صدمتهم بخبر وفاتها، وعبروا عن تعاطفهم وقدموا الدعم الكامل لعائلتها.

من هي شيماء بن سعيد؟

شيماء بن سعيد يوتيوبر من المغرب اشتهرت بتقديم المحتوى على السوشيال ميديا ونشر العشرات من الفيديوهات على “تيك توك”، ونستعرض أبرز المعلومات عنها كالتالي:

من مواليد مدينة الدار البيضاء، المملكة المغربية.

ولدت في عام 1996 وتبلغ من العمر 27 عاما.

متزوجة من الشاب المغربي نور الدين إبراهيم.

من أبرز مقدمي المحتوى عبر منصات مواقع التواصل في المغرب، خصوصا “تيك توك”.

تعاني من سرطان الدم منذ فترة.

تدهورت حالتها الصحية خلال الفترة الماضية.

كان زوجها ينشر يوميات من صراع شيماء مع المرض.

توفيت الإثنين 19 فبراير/شباط 2024.

أقيمت صلاة الجنازة على الراحلة يوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2024 بمسجد حمودة بن علي في دولة المغرب. ونعى نوري زوجته بمنشور عبر “إنستغرام”، أعلن فيه خبر رحيلها وهي داخل المستشفى، ونشر صورة تجمعهما معا، معلقا عليها بكلمة “الطاهرة”.

المصدر: العين الاخبارية