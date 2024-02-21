بعد 6 سنوات.. لقاء جديد بين أطول رجل وأقصر امرأة في العالم

اجتمع أطول رجل في العالم مع أقصر امرأة في العالم، بعد 6 سنوات من ظهورهما سوياً لأول مرة أمام الأهرامات في مصر.

التقى التركي سلطان كوسين، الذي يبلغ طوله 2.5 متر، والهندية جيوتي أمجي، التي يبلغ طولها 60 سنتيمتراً، في إيرفين، كاليفورنيا، أمس، حيث أظهرت إحدى الصور، أمجي وهي تقف بجوار حذاء كوسين الضخم، في حين ظهرت في صورة أخرى وهي تقف في حضن كوسين أثناء جلوسه على كرسي.

لقاء في القاهرة

التقى كوسين (41 عاماً)، وأمجي (30 عاماً)، لالتقاط صور في القاهرة، في عام 2018، حيث وقفا أمام أهرامات الجيزة كجزء من حملة لإحياء صناعة السياحة المتعثرة في البلاد.

وكانت هذه هي الرحلة الأولى لكوسين وأمجي إلى مصر، بعد أن تمت دعوتهما لزيارة البلاد من قبل مجلس ترويج السياحة المصري قبل 6 سنوات.



ووفقاً لما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن أمجي تعاني من شكل من أشكال التقزم أوقف نموها، في حين عانى كوسين من ورم في الغدة النخامية وهو في سن العاشرة، ما أدى إلى طفرة هائلة في نموه.

سلطان كوسين

بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، فإن كوسين هو أول شخص يصل طوله إلى مترين ونصف منذ أكثر من عقد من الزمن، في واحدة من 10 حالات مؤكدة فقط في التاريخ.



وعلى الرغم من كونه أطول رجل في العالم، إلا أن أفراد عائلته جميعهم متوسطو الحجم. ولم يستطع الرجل إكمال دراسته بسبب حجمه، ما اضطره للعمل كمزارع لإعالة أسرته.



وفي عام 2013، تزوج من “ميرفي ديبو” السورية المولد، والتي تصغره بعشر سنوات، وانفصل عنها في 2021 بسبب حاجز اللغة.



في عام 2016، سافر كوسين إلى هوليوود لأداء دور البطولة في فيلم “إنجاز المستحيل”.

جيوتي أمجي

ترجع حالة أمجي إلى شكل من أشكال التقزم يدعى الودانة، وفي عام 2011 تم إعلانها رسمياً كأصغر امرأة في العالم، بعد عيد ميلادها الثامن عشر.

عملت أمجي كممثلة مع جيسيكا لانغ ونجوم آخرين من الدرجة الأولى، وتولت دوراً في برنامج الرعب الأمريكي “عرض غريب” الذي تم بثه في عام 2014.