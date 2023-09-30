قطع شجرة نادرة عمرها 200 سنة.. جريمة هزت بريطانيا (صور)حكايات الناس By cedro 09/30/2023 شارك Join Cedar News Telegram ألقت السلطات البريطانية القبض على رجل، ارتكب أغرب جريمة من نوعها، وهي قطع شجرة ذات قيمة علمية وتاريخية كبيرة، لمجرد أنه أراد نشر فيديو على تيك توك ليحصد المشاهدات. مواضيع متعلقة هندية تحقق حلمها بتعلم القراءة والكتابة في سن 92 عاما وفاة يوتيوبر سعودي في حادث مروع.. وطفلته تلحق به بعد ساعات اليوم العالمي لداء الكلب 2023.. مرض فتاك يقضي على 60 ألفا… مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الناسبريطانياجريمةحكاياتسنةشجرةصورعمرهانادرة شارك
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