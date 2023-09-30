قطع شجرة نادرة عمرها 200 سنة.. جريمة هزت بريطانيا (صور)

ألقت السلطات البريطانية القبض على رجل، ارتكب أغرب جريمة من نوعها، وهي قطع شجرة ذات قيمة علمية وتاريخية كبيرة، لمجرد أنه أراد نشر فيديو على تيك توك ليحصد المشاهدات.

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