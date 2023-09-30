قطع شجرة نادرة عمرها 200 سنة.. جريمة هزت بريطانيا (صور)

حكايات الناس
By cedro
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ألقت السلطات البريطانية القبض على رجل، ارتكب أغرب جريمة من نوعها، وهي قطع شجرة ذات قيمة علمية وتاريخية كبيرة، لمجرد أنه أراد نشر فيديو على تيك توك ليحصد المشاهدات.

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