وفاة يوتيوبر سعودي في حادث مروع.. وطفلته تلحق به بعد ساعات

حكايات الناس
By cedar
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تصدر اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي، ترند البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عقب إعلان نبأ وفاته.
وأثارت وفاة السهيمي في حادث سير مروع ضجة بين السعوديين، فقد أعرب العديد من محبيه على منصة «إكس» عن حزنهم لوفاته.
جاء ذلك، بعدما أعلن صانع المحتوى السعودي ثنيان خالد خبر الوفاة مساء الخميس، عبر مواقع التواصل، داعياً له بالرحمة.
وما هي إلا ساعات حتى تصدرت صورة ابنة السهيمي، صاحبة الـ8 أشهر، المشهد، بعد أن لفظت أنفاسها متأثرة بالحادث نفسه الذي أودى بحياة والدها في منطقة الجموم بمكة المكرمة.
يشار إلى أن السهيمي كان أحد أبرز أعضاء مجموعة المدوّن ثنيان خالد على «سناب شات»، واشتهر بشكل واسع بفضل محتواه المميز. وكان قد تزوج قبل سنتين فقط، ورزق بطفلة وحيدة.

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المصدر: صحيفة الخليج

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